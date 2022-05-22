Американский генерал заявил о возросшем риске конфликта мировых держав Глава Комитета начштабов ВС США Милли: риск конфликта между великими державами возрос

Марк Милли / Фото Tsgt. Jack Sanders/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что риск серьёзного конфликта между великими державами возрос. Противниками США в таком противостоянии являются Россия и Китай, отметил он, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, сообщает ТАСС.

Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем. Каждая из этих [стран] располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах, — подчеркнул генерал.

Он добавил, что мир становится всё менее стабильным, и для выпускников Вест-Пойнта возрастает опасность застать конфликт великих держав.

Ранее стало известно, что Марк Милли в палате представителей Конгресса США заявил: боевые действия на Украине могут продолжаться ещё в течение нескольких лет. При этом он добавил, что НАТО, США, Украина, а также все союзники и партнёры, поддерживающие Киев, будут вовлечены в конфликт на протяжении значительного времени.