Американский генерал призвал поставить Украине истребители

Фото: USAF/wikipedia.org

Командующий Нацгвардией шата Калифорнии генерал Дэвид Болдуин призвал США и Запад как можно быстрее рассмотреть вопрос об отправке на Украину истребителей. Его комментарий опубликовало издание Politico.

Нагвардия, которой командует вышеупомянутый генерал, раньше занималась обучением украинских военных. Генерал, в свою очередь, заявил, что отправка самолётов советского производства МиГ, которые точно есть у восточноевропейских союзников Вашингтона, станет «лучшим краткосрочным решением» для страны. Болдуин считает, что украинские лётчики вполне могут справиться с их управлением.

[Самолёты] МиГ — это лучшее краткосрочное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители — это вариант, который должен быть изучен как можно скорее, — сказал военный.

По словам генерала, представители Нацгвардии Калифорнии с момента начала спецоперации на Украине помогали Киеву формировать запросы Пентагону на поставку Украине различных вооружений. К примеру, лётчики ежедневно контактируют с украинскими военными и обмениваются с ними идеями и соображениями по поводу тактики ведения боевых действий.

Ранее журнал Air Force сообщил, что США и страны НАТО не рассматривают возможность поставок Украине боевых самолетов, включая истребители F-16. Украинским войскам поставляется то оружие, которое необходимо в бою в реальном времени.