Американский генерал призвал готовиться к войне с Китаем Генерал ВВС США Минихан: США через два года будут воевать с КНР

Фото: Aboud Hamam/dpa/Global Look Press

Генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что Штаты через два года начнут войну с КНР. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на документ. По мнению военного, Китай попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.

Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году, — говорится в записке.

Записка была адресована всем командующим боевыми частями в ВВС. Генерал также призвал подчиненных к концу февраля отчитаться о мерах подготовки к боевым действиям с КНР. Кроме того, Минихан призвал командующих с большей готовностью идти на риск в ходе обучения.

Представитель аэромобильного командования подтвердил подлинность записки. Он добавил, что ее содержание основано «на прошлогодних основополагающих усилиях по подготовке к будущему конфликту в случае провала сдерживания».

Ранее обозреватель издания The Wall Street Journal Даниэл Самет заявил, что Вашингтону вместо Украины следует направить свои танки прямиком на Тайвань. По его словам, истинный геополитический центр тяжести и большая часть американских интересов сосредоточены именно в Индо-Тихоокеанском регионе. Он также отметил, что в Республиканской партии США обеспокоены тем, что Вашингтон делает недостаточно для борьбы с Китаем.