В США придумали, куда следует отправить танки вместо Украины WSJ: США следует отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины

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Вашингтону вместо Украины следует направить свои танки прямиком на Тайвань. Такое мнение высказал обореватель издания The Wall Street Journal Даниэл Самет. По его словам, истинный геополитический центр тяжести и большая часть американских интересов сосредоточены именно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Украина — это пример провала сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и благополучия. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй, — написал Самет.

Он также отметил, что в Республиканской партии США обеспокоены тем, что Вашингтон делает недостаточно для борьбы с Китаем. Что касается поставки американских танков Украине, то это, по мнению обозревателя, стало бы ошибкой.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Позднее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон не видит смысла в том, чтобы передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.