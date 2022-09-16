Американский дуршлаг: США недовольны влиянием Рф в Латинской Америке «Недоброжелатели в лице России, Китая и Ирана закрепились в Западном полушарии, ставя жизни американцев под угрозу»

Фото: STR/XinHua/Global Look Press

Николас Мадуро

Соединенные Штаты не намерены бесконечно наблюдать со стороны, как державы, не относящиеся к Западному полушарию, пытаются усиливать там свое влияние. О том, что Россия, Китай и Турция ведут себя на американском «заднем дворе» всё более самоуверенно и безнаказанно, дал понять на сенатских слушаниях представитель Госдепартамента. NEWS.ru разбирался, почему страны Латинской Америки выходят из сферы влияния Вашингтона и могут ли США что-либо этому противопоставить, кроме угрожающих заявлений.

Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США на днях заявил, что Вашингтон введет еще больше санкций против режима, правящего в Венесуэле, если тот не возобновит переговоры с местной оппозицией. Дипломат не только обрушился с критикой на официальный Каракас, но и выразил раздражение тем, что некоторые страны помогают социалистическому правительству Николаса Мадуро обходить американские санкции, покупая венесуэльскую нефть. Николс прямо назвал в числе таких «сообщников» венесуэльского правительства Россию, Китай и, что неочевидно, Турцию (неочевидно оттого, что та является союзником США по НАТО).

Американские санкции превратились в дырявый дуршлаг из-за того, что Россия, Китай и Турция продолжают свои отношения [с Венесуэлой] безнаказанно. Мы будем работать с партнерами по всему миру, чтобы гарантировать, что режим [Николаса Мадуро] не получит доступа к средствам, замороженным в рамках американских санкций,— пообещал Николс.

США не признают Мадуро в качестве легитимного президента, считая таковым лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил о своей победе на выборах в 2018 году. Самого же Мадуро в Вашингтоне называют не иначе как «наркобароном у власти».

Однако, несмотря на то что при правлении Мадуро (а ранее — его однопартийца Уго Чавеса) национальная экономика прочно «легла на борт», возможность экспортировать нефть не дает ей полностью затонуть. Венесуэла является соучредителем ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти), участники которой ощущают в себе силы дерзить Вашингтону именно благодаря наличию этого стратегического сырья. В частности, венесуэльские власти держат под арестом десятерых граждан США (это в пять раз больше, чем число американцев, отбывающих сроки в России). Также в отличие от России, куда на днях прибывает новый американский посол, в Каракасе США закрыли свое посольство еще в 2019 году.

Фото: shutterstock

Из-за этого у Вашингтона не так много вариантов, чтобы поступить с Мадуро так, как это было сделано с социалистическим правительством Сальвадора Альенде в Чили в 1973 году (да и Гуайдо не дотягивает до Пиночета, стоявшего во главе госпереворота при поддержке американцев). Угрожающие заявления из Госдепартамента о том, что «терпение Соединенных Штатов не вечно», всё сильнее напоминают китайские «самые серьезные предупреждения» и девальвируются тем сильнее, чем чаще их употребляют те или иные американские официальные лица.

Так, комментируя обращение Брайана Николса, сенатор-республиканец Джим Риш добавил к списку стран, саботирующих американские санкции в отношении правительства Мадуро, еще Кубу и Иран, а также конкретно не названные «международные преступные организации».

Режим Мадуро начиная с 2013 года непрерывно углубляет отношения с самыми опасными транснациональными силами в мире. Все вместе они превратили Венесуэлу в очаг, откуда распространяют свое влияние по всей Латинской Америке, —заявил сенатор от штата Айова.

Риш подробно расписал, какая из стран чем поддерживает режим Мадуро, позволяя ему оставаться у власти.

По утверждениям политика, Россия поставляет правительственной армии Венесуэлы передовые военные технологии и персонал для их обслуживания, а также обучает местную полицию разгонять демонстрации оппозиции. Китай предоставил Венесуэле кредиты на общую сумму $62 млрд плюс разнообразное телекоммуникационное оборудование. Чем помогают режиму Мадуро Куба и Иран, сенатор не сказал, но признал, что благодаря своим союзникам венесуэльский президент не просто продолжает удерживать свою «нелегитимную» власть, но и укрепляет её вопреки усилиям внутренней оппозиции и дипломатическому давлению со стороны США.

Поскольку Джим Риш республиканец, он в своем выступлении остановился в полушаге от того, чтобы обвинить в поддержке венесуэльского режима и администрацию Джо Байдена. По мнению сенатора, Белый дом при демократах «не ведет дела с Каракасом с позиции силы, как это было при предыдущей администрации (Дональда Трампа. — NEWS.ru)».

Из-за этого [венесуэльский] режим после 2020 года укрепился, гуманитарный кризис стал еще ужаснее, а наши недоброжелатели в лице России, Китая и Ирана закрепились в нашем полушарии, ставя жизни американцев под угрозу, — заявил сенатор.

Войдя во вкус, Риш обвинил в сговоре с Мадуро еще и Евросоюз, который, по его словам, не исполняет американских и канадских санкций против Каракаса.

Фото: Michael Bunel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Мадуро на самом деле ощущает себя вполне уверенно в своем противостоянии с США, потому что у него есть сразу несколько «подушек безопасности», рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт по странам Латинской Америки Владимир Сударев.

Николас Мадуро — не Сальвадор Альенде, он не опасается ни военного переворота, ни того, что его свергнут извне. Путч ему не грозит, потому что армия всецело на стороне левых сил. Внешнего вторжения он не боится, потому что его армия вооружена российским оружием, более совершенным, чем армии стран-соседей. Наконец, Мадуро может смеяться над американскими санкциями, а это он делает в буквальном смысле слова, когда их упоминает, потому что американцы в этом году сами упрашивали его рассмотреть возможность поставки нефти в США. Мадуро им ответил: «Вы считаете легитимным президентом Хуана Гуайдо, вот пусть он и поставляет вам нефть». И если даже Трамп обломал о венесуэльского лидера зубы, то Байдену он тем более не по зубам. Владимир Сударев главный научный сотрудник Института стран Латинской Америки РАН

К числу саботажников американских и канадских санкций в отношении Каракаса скоро может присоединиться и Сербия. В конце августа президент этой страны Александр Вучич рассуждал о том, что Сербия может закупать нефть в Венесэуле взамен российской, которую Белград не сможет приобретать после вступления в силу шестого пакета санкций ЕС (то есть с ноября 2022 года).

На сенатских слушаниях не уточнялось, какой именно российский военный персонал присутствует в странах Латинской Америки. Известно, что в августе курсанты из РФ прибыли в Венесуэлу для участия в международных играх «Снайперский рубеж». В прошлые годы в Венесуэлу несколько раз прилетали российские стратегические бомбардировщики (об их прибытии сообщалось каждый раз весьма торжественно, однако про их отлет обратно столь же громких сообщений не появлялось).