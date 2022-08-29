Вучич захотел покупать нефть у Ирака и Венесуэлы Президент Сербии Вучич допустил покупку нефти у Ирака и Венесуэлы взамен российской

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия способна найти альтернативу российским энергоносителям и решить проблему с дефицитом поставок, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Об этом в интервью агентству Reuters заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, поиск нефти ведется «где только можно», в числе альтернативных поставщиков рассматриваются Ирак, Венесуэла и Азербайджан.

Мы будем брать иракскую нефть... Я попытаюсь договориться и с Венесуэлой. Мы готовы брать энергоносители откуда угодно. Мы непривередливы, — признался сербский лидер.

Он также добавил, что страна планирует закупки газа в 2023 году в Азербайджане. Кроме того, Сербия увеличила количество газа в хранилищах до самого высокого уровня.

С 1 ноября 2022 года Белград не сможет импортировать нефть из России из-за шестого пакета санкций Евросоюза. В настоящее время топливо доставляют в Сербию танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

Ранее Вучич заявил, что в крупнейших европейских странах в скором времени ожидаются катаклизмы. Из-за энергетического кризиса не исключены массовые отключения света.