Вучич: Сербия не сможет закупать российскую нефть из-за санкций Президент Сербии: республика с ноября не сможет закупать нефть из России из-за санкций ЕС

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Александр Вучич

С 1 ноября 2022 года Белград не сможет импортировать нефть из России из-за шестого пакета санкций Евросоюза, заявил президент Сербии Александр Вучич. Он уточнил, что по действующей схеме российские углеводороды доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу JANAF на переработку.

С 1 ноября мы не сможем импортировать российскую нефть согласно ныне действующим санкциям, а кто знает, какие санкции будут приняты до того времени, — сказал Вучич.

Он добавил, что углеводороды крайне необходимы для тепло- и энергоснабжения страны. По словам Вучича, только на одну зиму требуется 120 тысяч тонн мазута. В частности, в сербском городе Обреновац, где находится ТЭС «Тент-А», ежедневно расходуется 350 тонн мазута, так как «уголь недостаточно сухой и качественный», добавил президент.

В конце марта оператор хорватского нефтепровода JANAF сообщил о приостановке с середины мая на неопределенный срок прокачки нефти для «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), являющейся крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком черного золота в стране. Известно, что доля «Газпромнефти» в НИС составляет 65,15%.

Спустя месяц представители JANAF заявили, что нефтепровод продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций.