Вучич заявил об ожидающем Европу энергетическом катаклизме Президент Сербии Вучич: Европа скоро столкнется с отключениями света

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в крупнейших европейских странах в скором времени ожидаются катаклизмы. Из-за энергетического кризиса не исключены массовые отключения света, пояснил он на пресс-конференции, сообщает RTV.

В Вене, насколько я понял, останавливают бизнес с декабря-января, потому что счета за электричество выросли в 4 раза. Будет катаклизм, — подчеркнул сербский президент.

Вучич добавил, что сербские власти готовы каждый день «сражаться» за энергетическую стабильность.

Президент Сербии напомнил, что в стране до 31 марта 2023 года действует режим чрезвычайного положения. На данный период у Белграда хорошее состояние финансовой системы, заверил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов. При этом, говоря о конфликте на Украине, французский лидер отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».