Американский авианосец «Рональд Рейган» вошёл в Южно-Китайское море

Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вошёл в акваторию Южно-Китайского моря в составе ударной группы ВМС США. Об этом заявили представители пресс-службы Седьмого американского флота. Сообщение передаёт ТАСС.
Штаты, как отметили представители флота, проводят на территории региона «операции по обеспечению безопасности на море». В рамках этих мероприятий американцы осуществляют манёвры в воздухе и на воде. Кроме того, они занимаются тактической подготовкой подразделений.
Присутствие ВМС США в регионе, считают эксперты, вызовет протест со стороны Китая, так как американцы вошли в оспариваемые КНР территориальные воды. В Пекине уже
Ранее стало известно, что новая волна беспокойства Вашингтона сопровождает регулярные учения Северного флота ВМФ в Баренцевом море. Об этом написало американское издание The National Interest.
Автор статьи Марк Эпископос, говоря о «российской угрозе», процитировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, говорившего о законности и легитимности военных действий России в Арктике. По словам главы МИД, Россия имеет право самостоятельно определять меры по обеспечению безопасности границ.