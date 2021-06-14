Американский авианосец «Рональд Рейган» вошёл в Южно-Китайское море

https://static.news.ru/photo/56461770-cda3-11eb-9f3e-96000091f725_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вошёл в акваторию Южно-Китайского моря в составе ударной группы ВМС США. Об этом заявили представители пресс-службы Седьмого американского флота. Сообщение передаёт ТАСС.

Штаты, как отметили представители флота, проводят на территории региона «операции по обеспечению безопасности на море». В рамках этих мероприятий американцы осуществляют манёвры в воздухе и на воде. Кроме того, они занимаются тактической подготовкой подразделений.

Присутствие ВМС США в регионе, считают эксперты, вызовет протест со стороны Китая, так как американцы вошли в оспариваемые КНР территориальные воды. В Пекине уже заявляли , что считают военное присутствие США в Южно-Китайском море провокацией, подрывающей международную стабильность и безопасность. В ответ Вашингтон призывал соблюдать принцип свободы навигации.

Ранее стало известно, что новая волна беспокойства Вашингтона сопровождает регулярные учения Северного флота ВМФ в Баренцевом море. Об этом написало американское издание The National Interest.

Автор статьи Марк Эпископос, говоря о «российской угрозе», процитировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, говорившего о законности и легитимности военных действий России в Арктике. По словам главы МИД, Россия имеет право самостоятельно определять меры по обеспечению безопасности границ.