Испугавшимся учений РФ в Арктике американцам припомнили слова Лаврова

https://static.news.ru/photo/3359c3e2-e1a5-11e9-8daa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

Новая волна беспокойства Вашингтона сопровождает регулярные учения Северного флота ВМФ в Баренцевом море. Об этом написало американское издание The National Interest.

Автор статьи Марк Эпископос, говоря о «российской угрозе», процитировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, говорившего о законности и легитимности военных действий России в Арктике. По словам главы МИД, Россия имеет право самостоятельно определять меры по обеспечению безопасности границ.

Журналист полагает, что модернизация российского флота в регионе становится серьёзной проблемой для авианосцев США. Особенно следует беспокоиться США по поводу новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», считает Эпископос.

В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России, — заявил автор статьи.

Ранее Сергей Лавров пообещал, что Россия не оставит Белоруссию в беде на фоне возможного возобновления протестов против президента страны Александра Лукашенко.