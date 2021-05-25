Испугавшимся учений РФ в Арктике американцам припомнили слова Лаврова

Новая волна беспокойства Вашингтона сопровождает регулярные учения Северного флота ВМФ в Баренцевом море. Об этом написало американское издание The National Interest.
Автор статьи Марк Эпископос, говоря о «российской угрозе»,
Журналист полагает, что модернизация российского флота в регионе становится серьёзной проблемой для авианосцев США. Особенно следует беспокоиться США по поводу новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», считает Эпископос.
В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России, — заявил автор статьи.
Ранее Сергей Лавров пообещал, что Россия не оставит Белоруссию в беде на фоне возможного возобновления протестов против президента страны Александра Лукашенко.