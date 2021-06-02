В США назвали Байдена «мальчиком на побегушках» для Кремля

https://static.news.ru/photo/bd37d1e2-c3a0-11eb-b2e9-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Ради встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент США Джо Байден пожертвовал интересами своей страны. Лидер превратился в «мальчика на побегушках» для Москвы. Об этом в материале для Washington Examiner написал известный рядом антироссийских высказываний американский аналитик Том Роган.

По его словам, Байден буквально пресмыкается перед Путиным. Роган считает, что президент уже сделал России несколько «подарков». Аналитик имеет в виду, в частности, отказ от санкций против оператора газопровода «Северный поток — 2». Также в пользу России, как сказал автор материала, было принято решение об аннулировании разрешения американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии. Роган отметил, что местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США партнёра. Они столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию.

Кроме того, Байден буквально умолял российского коллегу о проведении встречи в Женеве. Он делает всё возможное, чтобы завоевать расположение Путина, — заключил Роган.

Как стало известно ранее, саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в Вашингтоне могли разобраться в намерениях Москвы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она пояснила, что встреча двух лидеров является «наиболее эффективным способом понять планы и намерения России».