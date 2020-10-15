Американских студентов обвинили в попытках заразиться COVID-19 ради денег

https://static.news.ru/photo/a57fefc0-0ebb-11eb-b6f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: University Of Cincinnati /Global Look Press

Студентов частного религиозного Университета Бригама Янга в штате Айдахо, США, одного из крупнейших учебных заведений соответствующего типа, обвинили в том, что они пытались заразиться коронавирусом ради заработка.

Отмечается, что учащиеся, вероятно, хотели переболеть COVID-19, а потом за вознаграждение сдать плазму крови с антителами. В университете подчеркнули, что крайне обеспокоены распространившейся информацией.

Рядом с кампусом расположен центр приёма плазмы, который предлагает добровольцам $100 за сдачу крови. При этом сдавать её можно несколько раз подряд, пока в ней остаются антитела. Ещё один аналогичный центр в том же районе предлагает сразу $200 за одно посещение, передаёт телеканал CBS.

Как ранее писал NEWS.ru, перенёсший коронавирус президент США Дональд Трамп заявил, что готов сдать плазму для лечения других больных.

Американский лидер сдал положительный тест на COVID-19 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не разрешёнными препаратами.