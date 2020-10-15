Американских студентов обвинили в попытках заразиться COVID-19 ради денег

Студентов частного религиозного Университета Бригама Янга в штате Айдахо, США, одного из крупнейших учебных заведений соответствующего типа, обвинили в том, что они пытались заразиться коронавирусом ради заработка.
Отмечается, что учащиеся, вероятно, хотели переболеть COVID-19, а потом за вознаграждение сдать плазму крови с антителами. В университете подчеркнули, что крайне обеспокоены распространившейся информацией.
Рядом с кампусом расположен центр приёма плазмы, который предлагает добровольцам $100 за сдачу крови. При этом сдавать её можно несколько раз подряд, пока в ней остаются антитела. Ещё один аналогичный центр в том же районе предлагает сразу $200 за одно посещение,
Как ранее писал NEWS.ru, перенёсший коронавирус президент США Дональд Трамп заявил, что готов сдать плазму для лечения других больных.
Американский лидер сдал положительный тест на COVID-19 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не разрешёнными препаратами.
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