Американские истребители приостановили полеты из-за технических неполадок Американские истребители F-35 приостановили полеты из-за неполадок с креслами

Фото: US Army

Военно-воздушные силы США приостановили на неопределенный срок полеты ударных истребителей F-35A Lightning II в связи с неисправностью кресел, пишет The Drive. В случае их эксплуатации пилоты при необходимости не смогут катапультироваться из летательного средства.

После первоначальных инспекций небольшого количества самолетов F-35 и обсуждений с нашими специалистами по материально-техническому обеспечению и Воздушным боевым командованием глава Командования воздушного образования и подготовки AETC присоединился к командующему ACC в направлении оперативной паузы, начинающейся в пятницу, 29 июля, — заявил пресс-секретарь ВВС США Аннабель Г. Монро.

Отмечается, что всего во владении Соединенных Штатов находится 349 F-35. Для полной безопасности полеты приостановлены для всех этих истребителей. Кроме того, сотни других самолетов ВВС, ВМС и морской пехоты также были остановлены из-за этих опасений. Сроки окончания проверки и ремонта не называются.

Ранее турецкие власти выдвинули США ультиматум по истребителям пятого поколения F-35. Турция предложила США продать ей вместо F-35 самолеты четвертого поколения — F-16. В случае отказа Вашингтона Анкара может рассмотреть альтернативные варианты — приобрести истребители у Великобритании, Франции или же российские Су-57.