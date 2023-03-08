Американская разведка предупредила о новых разрушительных пандемиях Разведка США: существует вероятность возникновения новых разрушительных пандемий

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Разведка США предупредила о вероятности возникновения новых пандемий. Об этом говорится в ежегодном докладе разведсообщества, посвященном угрозам, с которыми стакливается страна. Цитату из документа приводит РИА Новости.

Страны по всему миру остаются перед угрозой возникновения или введения новых патогенов, которые могут привести к новой разрушительной пандемии, — говорится в докладе.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что в настоящее время изучаются две возможные версии генезиса коронавируса — лабораторная утечка и естественное происхождение. Она отметила, что в теорию использования COVID-19 как биооружия не верит никто.

Перед этим газета The Wall Street Journal сообщила, что в Минэнерго США изучили секретный доклад ЦРУ и пришли к выводу, что пандемия COVID-19 возникла в результате утечки данных из китайской лаборатории. По информации газеты, в биолаборатории мог произойти несчастный случай, который и привел к распространению инфекции.

В свою очередь эксперт организации Мария ван Керкхове сообщила, что США не дали ВОЗ доступ к данным, которые легли в основание обвинения китайской лаборатории в возникновении COVID-19. Она призвала все стороны делиться с ВОЗ информацией для развития научных дебатов о происхождении вспышки заболевания.