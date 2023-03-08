Разведка США рассказала о двух версиях происхождения коронавируса Директор нацразведки США: COVID-19 возник как утечка или имел естественное происхождение

Фото: Ju Huanzong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лабораторные исследования

На данный момент изучаются две возможные версии генезиса коронавируса — лабораторная утечка и естественное происхождение, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, слова которой приводит ТАСС. Она отметила, что в теорию использования COVID-19 как биооружия не верит никто.

В разведывательном сообществе есть полный консенсус, что вспышка не была вызвана биологическим оружием или генной инженерией. Нет консенсуса относительно того, была ли это утечка из лаборатории <...> или естественная передача от зараженного животного. Это две рабочие теории, — сказала она.

Хейнс добавила, что для дальнейшего выяснения происхождения коронавируса требуется помощь Китая.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия имеет тенденцию к завершению. При этом он не исключил, что могут появиться новые варианты вируса, но призвал граждан не паниковать.

Он подчеркнул, что рост заболеваемости в России и в мире невелик, ситуация давно вышла на плато, и хотя с начала года отмечалось увеличение числа заболевших, общие цифры невысокие, и «ничего страшного тут нет».