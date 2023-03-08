Вирусолог раскрыл, куда движется пандемия коронавируса Вирусолог Альтштейн: эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению

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Эпидемия пандемии имеет тенденцию к завершению. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом он не исключил, что могут появиться новые варианты вируса, но призвал граждан не паниковать.

Паниковать абсолютно не стоит. Эпидемия имеет тенденцию к завершению. Но, конечно, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты, которые могут дать повышенную заражаемость. Это исключить нельзя. Но пока все протекает довольно тихо. В мире везде наблюдается определенное снижение заболеваемости и летальности, — сказал вирусолог.

Он подчеркнул, что рост заболеваемости в России и в мире невелик, ситуация давно вышла на плато и хотя с начала года отмечалось увеличение числа заболевших, общие цифры невысокие и «ничего страшного тут нет».

За минувшие сутки в России госпитализировали 1801 заболевшего. Днем ранее этот показатель составил 615 заболевших. Рост числа госпитализированных таким образом составил 192,8%.

Ранее главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что портрет пациента с COVID-19 за последний год заметно изменился. По его словам, сейчас госпитализация требуется в основном людям старше 80 лет, тогда как раньше в группе риска находились люди от 65 лет. При этом коронавирус не является для них первоочередной проблемой. Эксперт отметил, что таким пациентам требуется комплексное лечение.