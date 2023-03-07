Врач объяснил, как изменился потррет больного коронавирусом Врач Гусев: госпитализация при COVID-19 требуется в основном людям старше 80 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Портрет пациента с COVID-19 за последний год заметно изменился, рассказал СМИ главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев. По его словам, сейчас госпитализация требуется в основном людям старше 80 лет, тогда как раньше в группе риска находились люди от 65 лет. При этом коронавирус не является для них первоочередной проблемой. Эксперт отметил, что таким пациентам требуется комплексное лечение.

Врач добавил, что течение COVID-19 также стало легче. Зачастую болезнь характеризуется симптомами острых респираторных заболеваний (ОРЗ) и поражением верхних дыхательных путей, однако без развития воспаления легких. Также он уточнил, что сейчас доля пациентов в больнице имени Боткина составляет около 40-50%. По словам эксперта, в конце февраля – начале марта ожидался рост заболеваемости коронавирусом, но на данный момент подъем не такой высокий и не такой продолжительный. При этом COVID-19 потеснил грипп и другие респираторные вирусы, преобладавшие еще в начале года.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал, что коронавирус существенно повышает риск развития аутоиммунных заболеваний, поскольку у больных COVID-19 возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, в которые попала инфекция. По его словам, вирус становится «спусковым крючком», который запускает скрытые аутоиммунные заболевания или провоцирует их развитие, если у человека была к этому генетическая предрасположенность.