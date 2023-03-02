Врач раскрыл влияние COVID-19 на развитие аутоиммунных заболеваний Врач Болибок: COVID-19 существенно повышает риск развития аутоиммунных заболеваний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус существенно повышает риск развития аутоиммунных заболеваний, поскольку у больных COVID-19 возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, в которые попала инфекция, рассказал KP.RU иммунолог Владимир Болибок. По его словам, вирус становится «спусковым крючком», который запускает скрытые аутоиммунные заболевания или провоцирует их развитие, если у человека была к этому генетическая предрасположенность.

У болеющих ковидом возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, куда попадает вирус, а вирус распространяется по всему сосудистому руслу <...> Любое воспаление во внутреннем органе может спровоцировать дальше развитие аутоиммунного воспаления, если у человека есть к этому генетическая предрасположенность, — объяснил Болибок.

Иммунолог отметил, что до COVID-19 генетическая предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям может никак не проявляться, отметил врач. Он посоветовал обязательно полностью долечивать коронавирус, чтобы последствия болезни не стали причиной других проблем со здоровьем.

Ревматолог Галина Слободина ранее заявила, что у людей, переболевших COVID-19 может развиться ревматоидный артрит. Эксперт добавила, что заболевание может проявлять себя более «агрессивно» у тех, кто уже болел артритом и переболел коронавирусом. Она напомнила, что вирусная инфекция «меняет всю иммунную систему человека»