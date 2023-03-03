США не предоставили доступ к данным, которые стали основанием для отчетов с обвинением китайской лаборатории в возникновении COVID-19, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, передает РИА Новости. Она призвала все стороны делиться с ВОЗ информацией для продвижения научных дебатов о происхождении вспышки заболевания.

Мы направили запросы здесь, в Женеве, в представительство США в ООН, чтобы получить информацию о последних отчетах, предоставленных Министерством энергетики, а также о других. Мы также направили эти запросы в Министерство здравоохранения и социальных служб США. На данный момент у нас нет доступа к этим отчетам или к данным, которые использовались при подготовке этих отчетов, — сказала она.