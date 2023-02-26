В США назвали причину пандемии COVID-19 Минэнерго США: пандемия COVID-19 случилась из-за утечки из лаборатории в КНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минэнерго США изучили секретный доклад ЦРУ и пришли к выводу, что пандемия вируса COVID-19, скорее всего, возникла в результате утечки данных из китайской лаборатории, сообщает The Wall Street Journal. По информации газеты, в биолаборатории мог произойти несчастный случай, который и привел к распространению инфекции.

Министерство энергетики теперь присоединяется к Федеральному бюро расследований, заявляя, что вирус, вероятно, распространился в результате несчастного случая в китайской лаборатории. Четыре других агентства вместе с национальной разведывательной группой все еще считают, что это, вероятно, было результатом естественной передачи, и два еще не определились, — говорится в сообщении.

Тем не менее, собеседник издания рассказал, что расследование не доведено до конца, поиск доказательств продолжается.

Впервые подобную версию в конце 2020 года озвучил заместитель советника тогдашнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер. По его словам, согласно последним разведывательным данным, имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, находящегося в 11 милях от рынка Ухани.