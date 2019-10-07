https://static.news.ru/photo/eed87444-e90f-11e9-bb01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jessica D'Entremont/facebook.com

Находчивая американка Джессика Д’Энтремонт придумала «смирительные пижамы» для своих дочерей. В её роли выступает обычная одежда, сопровождаемая немного лукавой, но очень эффективной легендой.

Чтобы девочки лежали смирно, женщина купила им пижамы, которые светятся в темноте. При этом она сказала дочерям, что для такого свечения нужна подзарядка, пишет « Ридус ». Для этого смекалистая мама посоветовала им некоторое время неподвижно лежать при включённом свете.

Это сработало, а о своём опыте Д’Энтремонт рассказала в Facebook .

Мне даже не стыдно, — написала она.

Спустя некоторое время женщина решила расширить легенду. Чтобы продолжить пользоваться хитрым методом, она сообщила дочерям, что пижамы тускнеют в течение дня, поэтому каждый раз перед сном их нужно снова заряжать.

Те, кто прочёл о необычном способе усмирения детей, в основном пришли в восторг. Хотя некоторые упрекнули изобретательную даму за обман. «Хотела бы я посмотреть на лица девочек, когда они узнают правду», говорится в одном из комментариев.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал News.ru, семейная пара дала новорождённой дочери имя Россия Русских. Родители ещё до рождения девочки хотели дать ей необычное имя, связанное с православием и патриотизмом.