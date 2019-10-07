Находчивая американка Джессика Д’Энтремонт придумала «смирительные пижамы» для своих дочерей. В её роли выступает обычная одежда, сопровождаемая немного лукавой, но очень эффективной легендой.
Чтобы девочки лежали смирно, женщина купила им пижамы, которые светятся в темноте. При этом она сказала дочерям, что для такого свечения нужна подзарядка, пишет «
Это сработало, а о своём опыте Д’Энтремонт рассказала в
Мне даже не стыдно, — написала она.
Спустя некоторое время женщина решила расширить легенду. Чтобы продолжить пользоваться хитрым методом, она сообщила дочерям, что пижамы тускнеют в течение дня, поэтому каждый раз перед сном их нужно снова заряжать.
Те, кто прочёл о необычном способе усмирения детей, в основном пришли в восторг. Хотя некоторые упрекнули изобретательную даму за обман. «Хотела бы я посмотреть на лица девочек, когда они узнают правду», говорится в одном из комментариев.
Ранее в Санкт-Петербурге, как писал News.ru, семейная пара дала новорождённой дочери имя Россия Русских. Родители ещё до рождения девочки хотели дать ей необычное имя, связанное с православием и патриотизмом.
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