https://static.news.ru/photo/82bdeaa6-e13e-11e9-8b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Семейная пара из Петербурга дала своей новорождённой дочери имя Россия Русских. Родители ещё до рождения девочки хотели дать ей необычное имя, связанное с православием и патриотизмом.

Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Имя было выбрано из внутренних убеждений, — цитирует « Фонтанка » отца девочки Михаила Русских.

Он добавил, что не станет возражать, если дочь поменяет имя в будущем.

В мае 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который вносит в Семейный кодекс положение о том, что при выборе имени для ребёнка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности или титулы.

Как писал News.ru, в мае новорождённую москвичку назвали необычным и редким именем Арья — в честь героини сериала «Игра престолов». За то время, пока шёл сериал (восемь лет), в Москве такое имя дали 18 девочкам.