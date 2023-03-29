Американист предсказал судьбу США после выборов президента Американист Евстафьев: США станет гегемоном Запада после выборов президента

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

После выборов президента в 2024 США грозит становление гегемоном Запада вместо всего мира, считает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. В беседе с «ПолитЭкспертом» американист отметил, что при приходе к власти члена Демократической партии могут начаться военные столкновения с целью удержать позиции Вашингтона на мировой политической арене.

Скукоживание Соединенных Штатов до масштабов гегемона западного полушария будет носить боевой характер. К этому могут привести члены Демократической партии, так как они потеряли реализм восприятия действительности. Это вариант «коллективного Байдена». Вне зависимости от того, кто будет так называемым «биологическим Байденом», — пояснил эксперт.

По словам американиста, у США есть два варианта развития событий после президентских выборов: либо вновь предпринять попытку стать единственным мировым гегемоном, либо смириться со статусом региональной державы. Евстафьев считает, что, если президентское кресло вновь займет Дональд Трамп, в США может произойти окончательная разбалансировка государственной деятельности.

Эксперт уточнил, что одним из ожидаемых кандидатов на выборах в США может оказаться действующий губернатор Флориды Рон Десантис. Он может быть опасен для России, так как попытается вернуть США статус единственного мирового лидера. Но остается вероятность, что республиканца не будет среди кандидатов, так как он еще молод.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее выразил готовность закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае своего избрания на новый срок. По словам Трампа, если нынешняя американская администрация не доведет дело до ядерной войны, то он проведет «очень легкие» переговоры с президентами Украины и России.