https://static.news.ru/photo/09de4124-6787-11ea-a1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Дискуссия по контролю над вооружениями в рамках саммита пяти постоянных членов СБ ООН ни к чему не приведёт, если пойдет по американскому сценарию, считает программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Если всё сведется к традиционному очень узкому американскому пониманию этой темы, то фактически нечего будет обсуждать. Тема важная, но с учётом современного состояния контроля над вооружениями, разговор будет о том, что нужно что-то делать, но никто к этому не готов на согласованной основе, — сказал Тимофеев NEWS.ru.

Он пояснил, что в США вопросы стратегической стабильности рассматривают с точки зрения ядерных вооружений, в то время как в России долгое время настаивали на необходимости учитывать новые технологии высокоточного оружия, включая беспилотные летательные аппараты, технологии искусственного интеллекта, вооружения в космосе, киберпроблематику.

Тимофеев отметил, что странам «пятёрки» есть, что обсуждать и помимо стратстабильности, так как они являются ведущими военными и экономическими державами. При этом эксперт не увидел ничего странного в том, что о желании обсудить вопросы стратегического паритета в США заявили на уровне посла в РФ Джона Салливана.

С точки зрения политической значимости этого заявления вряд ли нужно делать скидку на то, что это сказал посол, а не президент. Американский президент, как и наш, сейчас занят несколько другой повесткой. Дискуссия по эпидемии коронавируса сейчас на пике в США, и большинство выступлений Дональда Трампа посвящено внутриполитической тематике. Вопросы международной политики отошли на задний план, — добавил он.

Как ранее писал NEWS.ru, Джон Салливан заявил о готовности США обсуждать вопрос контроля над вооружениями в рамках предложенной президентом России Владимиром Путиным инициативы по созыву саммита пяти стран-постоянных членов Совета безопасности ООН.