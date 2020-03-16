Дискуссия по контролю над вооружениями в рамках саммита пяти постоянных членов СБ ООН ни к чему не приведёт, если пойдет по американскому сценарию, считает программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
Если всё сведется к традиционному очень узкому американскому пониманию этой темы, то фактически нечего будет обсуждать. Тема важная, но с учётом современного состояния контроля над вооружениями, разговор будет о том, что нужно что-то делать, но никто к этому не готов на согласованной основе, — сказал Тимофеев NEWS.ru.
Он пояснил, что в США вопросы стратегической стабильности рассматривают с точки зрения ядерных вооружений, в то время как в России долгое время настаивали на необходимости учитывать новые технологии высокоточного оружия, включая беспилотные летательные аппараты, технологии искусственного интеллекта, вооружения в космосе, киберпроблематику.
Тимофеев отметил, что странам «пятёрки» есть, что обсуждать и помимо стратстабильности, так как они являются ведущими военными и экономическими державами. При этом эксперт не увидел ничего странного в том, что о желании обсудить вопросы стратегического паритета в США заявили на уровне посла в РФ Джона Салливана.
С точки зрения политической значимости этого заявления вряд ли нужно делать скидку на то, что это сказал посол, а не президент. Американский президент, как и наш, сейчас занят несколько другой повесткой. Дискуссия по эпидемии коронавируса сейчас на пике в США, и большинство выступлений Дональда Трампа посвящено внутриполитической тематике. Вопросы международной политики отошли на задний план, — добавил он.
Как ранее писал NEWS.ru, Джон Салливан заявил о готовности США обсуждать вопрос контроля над вооружениями в рамках предложенной президентом России Владимиром Путиным инициативы по созыву саммита пяти стран-постоянных членов Совета безопасности ООН.
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