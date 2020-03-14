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Президент США Дональд Трамп поддерживает идею российского лидера Владимира Путина об организации саммита «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН. Такое мнение высказал посол США в РФ Джон Салливан, но, уточнил дипломат, место и время пока не согласованы.

Трамп предложил провести саммит на территории США, на полях «недели высокого уровня» сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сторонам ещё только предстоит обсудить повестку встречи, это очень важный вопрос, — приводит слова Салливана «Коммерсант».

Одну из тем саммита — контроль за вооружением — назвал Владимир Путин. Это было ещё до того, как Трамп согласился на проведение саммита. Тема соответствует духу и сути переговоров по стратегической стабильности, которые велись между Москвой и Вашингтоном в последнее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый посол США Джон Салливан заявил о том, что ему нравится, как его принимают в России. Он настроен сделать всё возможное, чтобы улучшить отношения между странами.