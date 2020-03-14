Новый посол США Джон Салливан заявил о том, что ему нравится, как его принимают в России. Он настроен сделать всё возможное, чтобы улучшить отношения между странами.
Салливан сообщил, что нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном оцениваются как «в самых нижних точках окончания холодной войны».
Я очень доволен тем, как меня принимают здесь, в Москве, в том числе на уровне высокопоставленных представителей российского правительства, — сказал дипломат в интервью «Коммерсанту».
В частности, не было ни разу, чтобы его кто-то не принял. Это уже, считает Салливан, является показателем того, что российские власти настроены на улучшение отношений между странами. Но в конечном итоге всё будет зависеть от того, можно ли будет на практике преодолеть разделяющие государства противоречия.
Посол сказал, что часть противоречий между Россией и Америкой «вряд ли удастся легко устранить» из-за существенного различия взглядов. Это Украина, контроль над вооружением — темы, которые невозможно отложить в рамках обсуждения двусторонних отношений. И сохранить обмен мнениями по этим вопросам дипломат считает своей ключевой задачей.
У меня непростая задача, но я рад быть здесь, — подытожил Салливан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская делегация посетит московские торжества к Дню Победы, если парад 9 мая не сорвётся из-за коронавируса. Мир готовится отпраздновать 75-летие разгрома гитлеровской Германии войсками союзников.