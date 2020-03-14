https://static.news.ru/photo/f947a284-66f9-11ea-8dd1-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый посол США Джон Салливан заявил о том, что ему нравится, как его принимают в России. Он настроен сделать всё возможное, чтобы улучшить отношения между странами.

Салливан сообщил, что нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном оцениваются как «в самых нижних точках окончания холодной войны».

Я очень доволен тем, как меня принимают здесь, в Москве, в том числе на уровне высокопоставленных представителей российского правительства, — сказал дипломат в интервью «Коммерсанту».

В частности, не было ни разу, чтобы его кто-то не принял. Это уже, считает Салливан, является показателем того, что российские власти настроены на улучшение отношений между странами. Но в конечном итоге всё будет зависеть от того, можно ли будет на практике преодолеть разделяющие государства противоречия.

Посол сказал, что часть противоречий между Россией и Америкой «вряд ли удастся легко устранить» из-за существенного различия взглядов. Это Украина, контроль над вооружением — темы, которые невозможно отложить в рамках обсуждения двусторонних отношений. И сохранить обмен мнениями по этим вопросам дипломат считает своей ключевой задачей.

У меня непростая задача, но я рад быть здесь, — подытожил Салливан.

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