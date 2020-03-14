https://static.news.ru/photo/c0380032-66f5-11ea-913c-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: U.S. Embassy Moscow/facebook.com

Американская делегация посетит московские торжества к Дню Победы, если парад 9 мая не сорвётся из-за коронавируса. Мир готовится отпраздновать 75-летие разгрома гитлеровской Германии войсками союзников.

Посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан отметил, что Дональд Трамп и его президентская администрация готовы направить в Москву «очень высокопоставленную делегацию». Америка, добавил он, «серьёзно и ответственно» чтит память о войне.

Нам есть что отпраздновать, это чрезвычайно важная годовщина. Сейчас из-за коронавируса трудно что-то прогнозировать, но если торжества 9 мая состоятся, как запланировано, то вы увидите на них очень высокопоставленных участников из США, — цитирует Салливана РИА Новости.

Трамп уже предупредил российскую сторону, что сам не посетит парад в Москве.

Как писал NEWS.ru, превращение коронавирусной инфекции в пандемию и заражение десятков тысяч человек в Европе привело к отмене массовых мероприятий, праздников, крупных спортивных событий. В Москве с 10 марта запрещено проведение мероприятий с числом участников более пяти тысяч.