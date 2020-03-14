https://static.news.ru/photo/861cfc84-65e9-11ea-bd55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассчитывает, что ничто не помешает России отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

На парад Победы приглашены главы государств, надеюсь, что ничто нам не помешает провести столь важное, нужное для всех нас мероприятие, — цитирует ТАСС Матвиенко.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти России пока не рассматривают возможность отмены парада Победы из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, подготовка к мероприятию продолжается, однако власти следят за развитием ситуации с COVID-2019.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.