Американец выстрелил в повара в ответ на просьбы надеть маску

Полиция города Аврора арестовала 27-летнего Келвина Уотсона, задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство, передаёт Associated Press.

Kelvin Watson Arrested, Accused Of Shooting Waffle House Employee Who Confronted Him About Wearing A Face Mask https://t.co/4Cd0AsnF12 pic.twitter.com/1XOzPcHvEu