https://static.news.ru/photo/075469be-cd5a-11e9-90d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следователи американского штата Массачусетс обвинили жителя полуострова Кейп-Код в жестоком обращении с животными, безрассудном поведении и порче деревьев. Причиной стало обмазанное арахисовым маслом бритвенное лезвие, оставленное им в коре одного из деревьев.

64-летний Брайан МакГрат регулярно оставлял на дереве масло, пытаясь привлечь внимание белок. Грызуны попадались на его уловку и ранили себя о лезвие. Сам мужчина в это время стоял в стороне и наблюдал за происходящим.

Его арестовали благодаря наводке посетителей парка и доставили в полицейский участок, где предъявили обвинения.

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