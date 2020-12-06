Американец побил медведя ради спасения собаки

https://static.news.ru/photo/1038a576-379f-11eb-8b6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Житель США Калеб Бенхам вступил в драку с медведем, чтобы спасти свою собаку. Ему удалось выйти победителем из противостояния с хищником.

Инцидент произошёл в День благодарения. Питбуль Бенхама по кличке Бадди играл во дворе дома. В какой-то момент американец услышал странные звуки и, выйдя на улицу, увидел, что его пса тащит за голову медведь.

Я просто побежал туда, врезался в медведя, схватил его, вцепился в горло и начал бить по морде и глазам, пока он не отпустил Бадди, — рассказал мужчина CBS.

Человек в этой схватке не пострадал, а вот собаке потребовалась помощь ветеринара. Её пришлось оперировать. Сейчас питбуль идёт на поправку.

Бенхам предположил, что медведь ещё может вернуться, и выразил готовность и в дальнейшем защищать от него своего питомца.

Если бы это был ваш ребёнок, как бы вы поступили? Это мой ребёнок, я бы умер за свою собаку, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Флориды спас щенка из пасти аллигатора. Он голыми руками разжал зубы хищника, который пытался утащить собаку на дно озера.