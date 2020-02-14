https://static.news.ru/photo/ea634264-4f25-11ea-aad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Parley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Осуждённый за расправу над колумнисткой Джейн Хилтон житель штата Калифорния Рики Дэвис был реабилитирован благодаря той же технологии сопоставления ДНК, которая была использована для поимки «Убийцы из Золотого штата» Джозефа Джеймса Деанджело.

13 февраля мужчина, который провёл за решёткой 14 лет, вышел из тюрьмы. Тело Хилтон было найдено в 1985 году в доме, который она делила вместе с дочерью, Дэвисом, его тогдашней подругой и ещё одной женщиной. Дело об убийстве оставалось нераскрытым до 1999 года, когда специалисты решили возобновить расследование обстоятельств случившегося.

Следователи несколько раз допросили девушку Дэвиса, и та полностью поменяла свои показания, сообщив о причастности к трагедии. В 2005 году мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в тюрьме штата, а его подругу — к году заключения в окружной тюрьме.

На дело обратила внимание некоммерческая организация, изучающая обвинительные приговоры лицам, отрицающим свою причастность к преступлениям. В 2014 году судмедэксперты начали «очень дотошный процесс» изучения доказательств и обнаружили, что найденная на месте убийства ДНК не принадлежит Дэвису.

Дело было вновь открыто, судья изменил приговор мужчине и назначил новый процесс. Дэвис стал первым в Калифорнии и вторым в США человеком, которого оправдали благодаря использованию генетических технологий. Как отмечает CNN, в рамках дела об убийстве Хилтон задержан другой подозреваемый. Его имя не раскрывается, так как в то время, когда было совершено преступление, он был несовершеннолетним.

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