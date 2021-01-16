Американцы требуют привлечь Трампа к ответственности за атаку на Капитолий

https://static.news.ru/photo/f47774f2-58aa-11eb-b720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уходящий президент США республиканец Дональд Трамп должен быть привлечён к уголовной ответственности за события 6 января в Вашингтоне. Такого мнения придерживается большинство американцев.

Как сообщает ABC News со ссылкой на данные социологического исследования, 54% жителей США считают, что Трамп обязан ответить за случившееся по всей строгости. По их мнению, президент подстрекал своих сторонников к бунту и насилию.

При этом девять из 10 американцев осуждают протесты и атаку на Капитолий, девять из 10 считают, что Трамп должен понести ответственность, но не уточняют, какую именно. Наконец, 56% респондентов поддерживают намерения конгресса запретить главе Белого дома в будущем занимать какие-либо государственные должности.

Высказались участники опроса и о заявлениях Трампа, касавшихся фальсификаций на президентских выборах. Две трети граждан считают, что доказательств этому нет, и выражают общее доверие к избирательной системе. Вместе с тем 65%, назвавших себя сторонниками Республиканской партии, не сомневаются, что их лидер был готов подкрепить громкие слова вескими аргументами.

События в Вашингтоне заставили более половины респондентов усомниться в стабильности демократии в США. Однако лишь 20% с пессимизмом глядят на будущее действующей формы власти.

Рейтинг одобрения Трампа в стране упал до 38% — наихудший показатель за всё время его правления. 69% граждан считают, что новая администрация должна прокладывать иной курс, а не повторять политические идеи Трампа.

Опрос проводился посредством телефонных звонков 10–13 января 2021-го на английском и испанском языках. В нём приняли участие 1002 совершеннолетних гражданина США. Отмечается, что погрешность выборки допускается на уровне 3–5%.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп собирается покинуть Белый дом 20 января, не дожидаясь инаугурации своего сменщика Джо Байдена. По некоторым данным, действующий глава государства намерен устроить масштабную церемонию, чтобы отметить свой последний день в должности.

Осведомлённые источники рассказали, что Трамп улетит на вертолёте морской пехоты на военную базу Эндрюс в Мэриленде, откуда обратится к своим сторонникам и уходящим с постов членам своей администрации.