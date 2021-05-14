Американцы объявили войну мясу

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Забота об экологии заставила обычных американцев отказаться от мяса. Как пишет Bloomberg, война с говядиной носит масштабный характер и наносит урон производителям и общепиту.

Тенденция захватывает всё больше американских городов: их жители сравнивают употребление мяса с использованием угля. Наиболее вредным считается разведение именно коров, которые выделяют огромное количество парникового газа из-за особенностей их пищеварения.

ООН уверяет, что 14,5% выбросов парниковых газов мы обязаны именно животноводческим фермам. И 60% из этой цифры приходится на крупный рогатый скот.

Опрос, проведённый в 2020 году, показал, что 70% населения США выступает за сокращение потребления мяса, а 58% уже сейчас перешли на фрукты, овощи и цельнозерновые культуры. От блюд с говядиной отказываются и колледжи США, Гарвард, Стэнфорд и Университет штата Канзас.

Первый удар, конечно, был нанесён фермерам, которые выращивают коров. Также пострадали мясные рестораны: они либо закрываются, либо полностью меняют меню.

Ранее Министерство промышленности и торговли России обязало торговые сети и производителей обосновать повышение цен на мясо. Бизнесу придётся отчитываться. Соответствующие запросы от Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы поступили «Ленте» и Национальной мясной ассоциации.