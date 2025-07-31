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31 июля 2025 в 16:41

Американцы обвинили Трампа в одной проблеме США

Times: почти половина граждан США заявила об ухудшении экономики при Трампе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Практически половина жителей США уверены, что при президенте Дональде Трампе происходит ухудшение экономической ситуации в государстве, передает издание The Times со ссылкой на результаты социологического исследования компании Yougov. Журналисты напомнили, что глава Белого дома обещал сделать страну богатой, но лишь 13% граждан заявили об улучшении финансового положения.

Трамп обещал немедленно понизить цены и сделать Америку снова богатой, но только 13% респондентов заявили, что они почувствовали какое-то финансовое преимущество. Около 50% считают, что экономика ухудшается, и только 24% — что она улучшается, — говорится в материале.

Ранее экономический советник и директор по исследованиям МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что геополитические потрясения, неопределенность в финансовой сфере и новые цифровые технологии могут привести к краху доллара. Он указал на дестабилизацию мировой торговли, рост государственного долга США и распространение долларовых стейблкоинов. Тем не менее, сейчас американская валюта доминирует, добавил он.

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