«Американцев возраст не пугает»: эксперты о перспективах Трампа на выборах

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп решил вновь участвовать в выборах президента США в 2024 году. Эксперты в беседе с NEWS.ru оценили его перспективы в ходе предстоящей предвыборной гонки.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов напомнил, что политика в Республиканской партии на выборах 2016 года, равного Трампу, просто не было. По мнению эксперта, не нашёлся такой человек и сейчас.

Если Трамп не оставит своего намерения, а он не оставит, то вполне может легко победить на праймериз, как это было в 2016 году, и быть кандидатом от республиканцев, — заявил эксперт.

Он добавил, что отношение к бывшему главе Белого дома разное, в том числе среди политической элиты республиканцев. Часть из них считает Трампа далеко не лучшим вариантом, ведь с ним могут вернуться все проблемы, которые существовали в стране после выборов 2016 года. С другой стороны его фигура блокирует любого республиканца, стремящегося в Белый дом. Любого, на кого прежде ставили республиканцы, Трамп одолеет очень легко.

Тот заряд, который есть у Трампа, — мощный мобилизатор консервативных электоральных масс. Все остальные выглядят на его фоне очень бледно. Это все прекрасно понимают, понимает и сам Трамп. Если он не растратит мобилизационный талант, то у него очень большие шансы на победу на праймериз, — считает Гарбузов.

Директор фонда Франклина Рузвельта по изучению США в МГУ Юрий Рогулёв рассказал NEWS.ru, что республиканцы пока не рискуют разрывать с Трампом отношения, поскольку него есть огромная армия сторонников.

Пока республиканцы с Трампом сотрудничают, пока они все двери оставляют открытыми. [Но это] не значит, что не может появится какой-то кандидат, который будет привлекателен для республиканцев, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что после штурма Капитолия республиканские политики сомневались и не знали, продолжать ли сотрудничество с Трампом. Но затем они свой выбор сделали, и бывший глава Белого дома уже выступал на партийных мероприятиях.

Рогулёв подчеркнул, что вопрос участия Трампа в следующих выборах остаётся открытым, поскольку не всё зависит от республиканцев и бывшего главы Белого дома. На многое повлияют экономическая ситуация, борьба с пандемией и другие вопросы. Говорить о реальном участии Трампа в выборах преждевременно, добавил эксперт.

Рогулёв считает, что если у республиканцев появится другой кандидат, то они будут выдвигать его, а не Трампа. По его словам, существует много причин, среди которых и возраст политика — в 2024 году ему исполнится 78 лет.

Сами американцы задумаются, нужны ли им два таких [возрастных] президента, — добавил Рогулёв.

С ним не согласен Гарбузов, который считает, что возраст Трампа не отпугнёт американцев.

Как мы видим, американцев возраст не пугает. И Байдену, и Трампу скоро будет под 80, тем не менее за них голосуют, их выбирают, — отметил специалист.

27 июня Трамп назвал президентские выборы 2020 года «преступлением века». Он сравнил ситуацию в США с Украиной образца 2004-го. Также бывший глава Белого дома обвинил преемника Джо Байдена в том, что тот позволяет иностранным державам унижать Соединённые Штаты.