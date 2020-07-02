Американцам разрешили праздновать День независимости без масок

https://static.news.ru/photo/7a9b00a0-bc7d-11ea-b353-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Во время празднования Дня независимости в Вашингтоне будет бесплатно роздано 300 тысяч медицинских масок. Однако их ношение в ходе торжеств не является обязательным.

В пресс-службе Белого дома пояснили, что, согласно информации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), указания об использовании масок носят рекомендательный характер.

Мэр американской столицы Муриэль Баузер, в свою очередь, выразила беспокойство по этому поводу. Она призвала жителей города помнить о риске заражения коронавирусом.

Спросите себя, можете ли вы знать, кто окажется рядом с вами? Если вы отправитесь в центр города, сможете ли вы соблюдать дистанцию там? — цитирует её телеканал NBC.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом сделать обязательным для всех жителей страны ношение медицинских масок. По его мнению, эта мера позволит предотвратить всплеск новых заражений коронавирусом. Он также попросил хозяина Белого дома подать американцам личный пример и начать носить маску на публике.

США занимают первое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. В стране с начала пандемии выявлено более 2,6 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали более 125 тысяч человек.

День независимости празднуется в США 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости от Великобритании.