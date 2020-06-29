Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа сделать обязательным ношение масок

https://static.news.ru/photo/80a5336c-ba9d-11ea-b055-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Куомо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом сделать обязательным для всех жителей страны ношение медицинских масок. По его мнению, эта мера позволит предотвратить всплеск новых заражений коронавирусом.

Если вы действительно хотите остановить пандемию, расскажите людям правду. Расскажите им, что это реальная угроза, — сказал Куомо в видеообращении к американскому лидеру, опубликованном на YouTube.

По словам губернатора, Трампу следует подать личный пример согражданам и начать носить маску на публике. Куомо также отметил, что его коллеги из других штатов ранее сами сопротивлялись рекомендациям врачей по профилактике заражения, но с ростом числа заболевших стали настаивать на применении защитных средств.

Согласно последним данным, в США с начала пандемии зафиксировано свыше 2,5 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали более 125 тысяч человек. По уровню заболеваемости страна занимает первое место в мире. На втором месте находится Бразилия, где насчитывается более 1 млн заразившихся коронавирусом.

Россия занимает третью строчку в этом рейтинге. В нашей стране выявлено 641,1 тысячи случаев инфекции. За время пандемии выздоровели 403,4 тысячи пациентов, умерли 9,1 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп распорядился снизить объёмы тестирования на коронавирус в США. По его словам, в результате исследований выявляется слишком много случаев заражения.