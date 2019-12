Согласно исследованию, к 2030 году 48,9% взрослых жителей США будут иметь диагноз «ожирение». В 29 штатах количество людей, страдающих этим недугом, превысит 50%. Во всей стране оно составит не менее 35%.

К 2030 году каждый четвёртый взрослый американец будет иметь тяжёлую степень ожирения, которая превысит идеальную массу тела на 45 кг.