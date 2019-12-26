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В Соединённых Штатах продолжает распространяться проблема избыточного веса у населения. За ближайший десяток лет она накроет половину жителей страны. Такие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Согласно исследованию, к 2030 году 48,9% взрослых жителей США будут иметь диагноз «ожирение». В 29 штатах количество людей, страдающих этим недугом, превысит 50%. Во всей стране оно составит не менее 35%.

К 2030 году каждый четвёртый взрослый американец будет иметь тяжёлую степень ожирения, которая превысит идеальную массу тела на 45 кг.

This study predicts a continued increase in the prevalence of obesity and severe obesity in adults nationwide, with large disparities across states and demographic subgroups. https://t.co/04z9TFNFMU — NEJM (@NEJM) 19 декабря 2019 г.

Если Штаты продолжат двигаться в этом направлении, то тяжёлое ожирение распространится за 10 лет в такой же степени, как его обычная стадия захватила страну с 1990-х годов. Авторы исследования не учитывали различную демографию и диспропорции в разных штатах, но тренд очевиден — американцы становятся толще.

Сейчас уровень ожирения в стране выше, чем когда-либо. На данный момент треть американцев всех возрастов имеют проблемы с избыточным весом. Авторы исследования утверждают, что в 2012 году ни в одной части страны уровень страдающих ожирением не превышал 35%. В 2018 году уже девять штатов преодолели этот порог. При этом за последние шесть лет ещё 33 штата сильно превысили показатели по ожирению.

Учёные назвали и причину это эпидемии. Оказалось, что во всём виноват сахар, а точнее его количество, добавляемое в рацион детей и взрослых. Американцы продолжают поглощать сладости, газировку и энергетические напитки в огромных количествах.

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