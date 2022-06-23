В США ребенку прочитали сказку голосом умершей бабушки В Amazon создали голосового помощника, который воспроизводит голоса умерших

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Американская компания Amazon продемонстрировала новую функцию голосового помощника Alexa, который находится в стадии экспериментальной разработки. С помощью данной функции программа может воспроизвести голос любого человека, даже мертвого, пишет The Verge. Руководитель проекта Alexa Рохид Прасад показал новую возможность бота в ходе IT-конференции. Сотрудник компании вывел на экран видео, на котором ребенок попросил голосового помощника прочитать сказку на ночь голосом его умершей бабушки.

Хотя искусственный интеллект не избавит от боли утраты, он точно поможет продлить воспоминания, — заявил Прасад.

Чтобы система Alexa воссоздала голос определенного человека, ей нужно прослушать минуту записи голоса реального человека.

Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к новинке от Amazon. Кому-то она показалась «жуткой», другие восприняли ее как нечто «чудовищное». Представители корпорации не указали, пойдет ли технология в массовое производство или останется на экспериментальной стадии.

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