В деле об импичменте президента США Дональда Трампа всё чаще всплывает вопрос гипотетической передачи Аляски России. Противники главы государства подчёркивают: если не отстранить его от власти, у него развяжутся руки. Тогда он может сделать что угодно, даже закрыть глаза на оккупацию Аляски со стороны РФ. NEWS.ru разобрался, откуда взялась эта теория.

Аргумент с оккупацией этого штата до сих пор циркулировал в СМИ, но суд по импичменту Трампа в сенате вывел его на новый уровень. Теперь об этой угрозе заговорили конгрессмены, в частности, глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. Главная линия защиты президента состоит в том, что попытки лидера Штатов склонить Украину к уголовному преследованию его главного политического оппонента, по конституции, не являются основанием для импичмента.

Если злоупотребление властью — это не основание для импичмента, — попытался опровергнуть эти аргументы обвинитель президента Адам Шифф, — то Трамп может предложить Аляску русским в обмен на поддержку на следующих выборах или решить переехать в Мар-а-Лаго (поместье Трампа во Флориде. — NEWS.ru) и позволить Джареду Кушнеру управлять страной, делегировав ему полномочия объявления войны. Так как что эти вещи не являются уголовным преступлением, этот аргумент подразумевает, что президент не может быть отстранён за подобные злоупотребления властью. Конечно, это абсурдно. Более, чем абсурдно, это опасно.

Впрочем, и аргументация Шиффа выглядит довольно абсурдной. Например, пассаж про передачу Аляски за такую сомнительную цену, как поддержка со стороны России нынешнего главы Штатов на выборах. Необязательно быть дипломированным политологом, чтобы понять, что публичное одобрение кандидатуры Трампа российским руководством, как и вмешательство «русских хакеров», только уменьшат его шансы на переизбрание. Ведь главе Белого дома весь президентский срок приходилось бороться с ярлыком «марионетки Кремля», а расследование вмешательства РФ в президентские выборы висело на нём тяжким грузом.

Но конгрессмен Шифф отнюдь не одинок в своей уверенности, что Трампу может быть выгодна продажа Аляски. Аналогичный аргумент в конце января привёл колумнист The New York Times Николас Кристоф в статье, которая так и называлась: «Что если Трамп отдаст Аляску Путину?». Если сенат оправдает Трампа, настаивает Кристоф, он поймёт, что его власть ничего не сдерживает, и начнёт ещё активнее ею злоупотреблять.

Thomas Sbampato/imagebroker.com/global Look Press

Обращаюсь к сенаторам от Аляски Лизе Мурковски и Дэну Салливану: что думаете об этом, товарищи? — спрашивает колумнист.

Впервые самый северный штат США всплыл в дискуссии об импичменте ещё в 2018 году. Юрист Адам Дершовитц в своей книге «Аргументы против импичмента Трампа» попытался оспорить призывы демократов задействовать силу конгресса против президента. Он настаивал на том, что конституция США довольно чётко определяет случаи, когда глава государства может быть подвергнут импичменту. Это «государственная измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки».

Предположим, что Путин решит «вернуть себе» Аляску так же, как он вернул Крым, — писал Дершовитц. — Предположим, что президент позволит ему сделать это, потому что он верит, что у России есть право потребовать «свою» изначальную территорию. Это будет ужасно, но будет ли это основанием для импичмента? Согласно тексту конституции, нет.

Страхи касательно России существуют и в самой Аляске, которая была куплена США у Российской Империи в 1867 году за эквивалент современных $120 млн.

Царь Александр II продал Аляску Соединённым Штатам за $7,2 млн всего за три десятилетия до того, как началась золотая лихорадка, — проводит экскурс в историю аляскинское издание Anchorage Press. — Нефть обеспечила нам ещё больше миллиардов. Россия с экономикой, как у Италии, с завистью смотрит на наш уровень жизни и думает, что часть этого богатства могла бы принадлежать ей.

Но если отбросить в сторону страхи и теории заговора, то вопрос передачи «исконно русской» Аляски, который, вероятно, всплыл на поверхность после присоединения Крыма, обрёл такую популярность сегодня на фоне того, что у противников Трампа закончились аргументы против него. Обвинения в злоупотреблении властью за время его правления звучали так часто и в таких разнообразных вариациях, что приближаясь к кульминации процесса импичмента, демократам пришлось переходить к откровенному запугиванию американцев развалом страны. Кстати, не Аляской единой. В колонке Николаса Кристофа прозвучала мысль и о передаче Флориды Испании.