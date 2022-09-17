Аляска начала готовиться к приходу шторма исторического масштаба Bloomberg: Аляска готовится к приходу сильнейшего за последние годы шторма

Фото: U.S. Coast Guard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители западного побережья Аляски готовятся к приходу мощного шторма. По прогнозам синоптиков, он станет сильнейшим за последние годы. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что на регион обрушатся ураганный ветер и прибойные волны, что может привести к наводнению и отключениям электричества.

Это шторм исторического масштаба. Через десять лет люди будут вспоминать о сентябрьском шторме 2022 года как о знаковом событии, — заявил климатолог Рик Томан из Аляскинского университета в Фэрбенксе.

В национальной метеорологической службе США сообщили, что ураганные ветры ожидаются в ряде районов Берингова пролива. Также в населенных пунктах Элим и Коюк, расположенных в 145 километрах от города Ном, уровень воды может повыситься на 5 метров выше нормальных показателей.

Ранее ураган «Хиннамор» оставил без дорожного сообщения 40 населенных пунктов в Приморье. По информации МЧС, 991 дом и 1072 приусадебных участка в 41 населенном пункте оказались под водой. Кроме того, повреждения получили 34 моста.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Он отметил, что что сильнейший ветер обрушился на село Кишинёвка Лазовского округа, пострадали многие жилые дома. Кожемяко добавил, что в результате разгула стихии погибла местная жительница.