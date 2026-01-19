Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 13:51

«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию

Актер Скарсгард назвал Трампа преступником за претензии к Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Требование американского президента Дональда Трампа к Дании передать Гренландию абсурдно, заявил шведский актер Стеллан Скарсгард. Как передает Independent, звезда фильма «Дюна» раскритиковал лидера США и увидел связь между претензиями главы Белого дома и отстранением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Это маленький человек с манией величия, и он пытается захватить мир. Он внезапно захватил Венесуэлу, и все ради [энергетической компании] Chevron. Он захватит Гренландию в поисках полезных ископаемых. Он преступник, — заявил актер.

Ранее французская журналистка и политолог Лара Стам предположила, что президент США стремится войти в историю, совершив что-то невероятное. По ее мнению, именно этим могут объясняться его амбиции в отношении Гренландии. Аналитик подчеркнула, что в случае успешного присоединения острова имя Трамма осталось бы в учебниках. По ее словам, последствия такого шага могли бы быть разрушительными.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Россия не заинтересована в покупке США Гренландии у Дании. Депутат Госдумы пояснил, что часть денег от такой сделки, вероятнее всего, будет направлена на поддержку Украины. По его словам, судьба острова на первый взгляд не касается россиян, однако это не совсем так.

