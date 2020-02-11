https://static.news.ru/photo/ec0e8764-4cd6-11ea-828f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Central Intelligence Agency/facebook.com

Швейцарская компания Crypto AG несколько десятилетий продавала шифровальное оборудование в более чем 120 стран мира, заработав на этом миллионы долларов. В число её клиентов входили Иран, военные хунты стран Латинской Америки, Индия, Пакистан и даже Ватикан.

Никто из покупателей не предполагал, что Crypto AG была тайной собственностью Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сотрудничавшего с западногерманской разведкой. Шпионы могли легко получить доступ к отправляемым с реализуемых компанией устройств зашифрованным сообщениям, подчёркивает The Washington Post.

Издание приводит выдержку из отчёта ЦРУ, в котором сказано, что иностранные правительства платили США и Западной Германии хорошие деньги за то, чтобы их самые секретные сообщения читались как минимум двумя, а, возможно, пятью или шестью зарубежными государствами. Клиентами Crypto AG никогда не были главные противники Штатов, в числе которых СССР и Китай, уточняет газета.

Федеральная разведка Германии прекратила участие в этой деятельности в начале 1990-х годов, решив, что риск раскрытия операции слишком велик. ЦРУ купило её долю в компании и продолжало шпионить за иностранными государствами вплоть до 2018 года, когда продало активы Crypto AG.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иране суд приговорил к казни шпиона ЦРУ.