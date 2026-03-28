28 марта 2026 в 07:23

Аэропорты Вашингтона парализовало из-за внезапного перерыва в диспетчерской

Аэропорты Вашингтона прекратили работу из-за неприятного запаха в диспетчерской

Фото: Anna Ringle/dpa/Global Look Press
Аэропорты Вашингтона ввели ограничения на полеты уже второй раз за две недели, сообщает телеканал ABC. По его информации, такие меры приняты из-за неприятного запаха в диспетчерском центре Потомак в Уоррентоне в штате Вирджиния. В обоих случаях перерывы продлились несколько часов.

Инцидент привел к остановке воздушного движения, задержке вылетов на длительный срок. Перерыв был вызван сильным запахом в диспетчерском центре Потомак в Уоррентоне, штат Вирджиния, — говорится в публикации.

Уточняется, что американский авиарегулятор вводил запрет на вылеты сразу из пяти аэропортов. Речь идет о трех воздушных гаванях в столичном регионе — Рейган, Даллес и Балтимор, а также о двух в соседнем штате Вирджиния.

Ранее крупнейший в США аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке заполонили бездомные. Агрессивные попрошайки требуют от пассажиров «поделиться деньгами из кошелька», в некоторых случаях они прибегают к угрозам. При этом полиция и охрана аэропорта закрывают глаза на ситуацию.

