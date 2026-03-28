Аэропорты Вашингтона парализовало из-за внезапного перерыва в диспетчерской

Аэропорты Вашингтона ввели ограничения на полеты уже второй раз за две недели, сообщает телеканал ABC. По его информации, такие меры приняты из-за неприятного запаха в диспетчерском центре Потомак в Уоррентоне в штате Вирджиния. В обоих случаях перерывы продлились несколько часов.

Уточняется, что американский авиарегулятор вводил запрет на вылеты сразу из пяти аэропортов. Речь идет о трех воздушных гаванях в столичном регионе — Рейган, Даллес и Балтимор, а также о двух в соседнем штате Вирджиния.

