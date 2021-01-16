Адвокат Трампа рассказал о ходе дела об импичменте

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Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что входит в команду защиты президенте по делу об импичменте и о дальнейших действиях юристов.

По его словам, по линии защиты планируется представить утверждения о широко распространённом мошенничестве на прошедших выборах.

Они, по сути, заявили, что всякий раз, когда [Трамп] говорит о мошенничестве на выборах — или я, или кто-то ещё, — мы подстрекаем к насилию; что это воинственные слова, потому что это полностью неправда. Если мы можем доказать, что это правда, или по крайне мере правда настолько, чтобы быть легитимной точкой зрения, то это уже не воинственные слова, — пояснил он.

Джулиани сообщил, что есть несколько мнений о том, как политик должен подойти к своему второму импичменту. Как считает сам адвокат, Трампу нужно отклонить процесс как незаконный.

Юрист отметил, что решение суда создаст прецедент, когда конгресс за пару дней сможет выносить импичмент по любому вопросу кому угодно.

Он добавил, что словам президента нельзя воспринимать как подстрекательство к насилию, потому что между беспорядками и выступлениями был временной промежуток.

Это должно произойти незамедлительно. Люди должны выбегать посреди речи, бежать прямо к Капитолию. Вот это, по сути, подстрекательство, — считает Джулиани.

Адвокат также заявил, что Трамп мог бы помиловать самого себя, так как «конституция не ограничивает то, кого мы можем помиловать», передаёт ABC News.

Ранее NEWS.ru писал, что впервые в истории США за импичмент президента проголосовало десять членов его же партии. Именно столько республиканцев в палате представителей высказались за досрочное прекращение полномочий Дональда Трампа.