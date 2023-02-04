ABC: США планируют сбить китайский аэростат

Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look Press

Истребитель F-35

США планируют дождаться, когда китайский аэростат будет пролетать в небе над Атлантическим океаном, после чего попытаются сбить его и убрать обломки, передает ABC11 со ссылкой на анонимного представителя американских властей, знакомого с ситуацией. По словам спикера, для того, чтобы выполнить данную задачу без ущерба для населения, Белому дому потребуется на время закрыть воздушное пространство.

В данный момент предполагается подождать, пока (аэростат. — NEWS.ru) не окажется над Атлантическим океаном, а затем попытаться сбить его и извлечь (обломки. — NEWS.ru). Вероятно, потребуется существенное локализованное закрытие воздушного пространства для защиты населения, — сообщил источник.

Президент США Джо Байден сообщил, что в администрации страны «позаботятся» о ситуации вокруг вторжения китайского зонда в американское воздушное пространство.

Мы позаботимся об этом, — процитировали главу США в пресс-службе Белого дома.

По словам журналиста ABC News Сэма Суини, США уже закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной по соображениям безопасности. Все операции в местных аэропортах были временно приостановлены.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Китай своим запуском аэростата на территорию США подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном. На фоне случившегося он отменил визит в азиатскую страну. В Пекине же заметили, что аэростат не являлся шпионским.

Как заметил в свою очередь член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, правительство Китая не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом на территории США. Он указал, что стороны должны сохранять сконцентрированность и избегать ошибочных решений.