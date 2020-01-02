https://static.news.ru/photo/a726a03a-2d57-11ea-bd79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как минимум 10 человек погибли в ходе перестрелок в разных городах Соединённых Штатов. Все инциденты происходили в новогоднюю ночь.

В основном конфликты случались в ночных клубах и барах, передаёт USA Today.

Несколько смертей было зафиксировано в Филадельфии и городе Сент-Луис. Два человека погибли в ходе перестрелки в ночном клубе в Техасе. Ещё двое скончались после аналогичного ЧП в клубе в Орландо.

Как ранее писал NEWS.ru, 204 человека получили травмы при праздновании Нового года в Италии. Кроме того, один пострадавший погиб. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое. По данным МВД страны, главной причиной получения повреждений стали петарды.