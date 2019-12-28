https://static.news.ru/photo/a7a5fd76-2a3c-11ea-8866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны художественного руководителя театра «Современник», народной артистки России Галины Волчек.

Об этом сообщили в пресс-службе театра. Церемония прощания с ней прошла в стенах «Современника» утром 29 декабря.

Только что завершились похороны Галины Борисовны, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

Артистка умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Её похоронили рядом с Марком Захаровым, с которым Волчек дружила при жизни.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у московского театра «Современник» ещё до открытия собралось множество людей, желающих проститься с его художественным руководителем, народной артисткой СССР Галиной Волчек, которая умерла 26 декабря.