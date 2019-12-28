https://static.news.ru/photo/31a7266e-2a04-11ea-a36f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У московского театра «Современник» ещё до открытия собралось множество людей, желающих проститься с его художественным руководителем, народной артисткой СССР Галиной Волчек, которая умерла 26 декабря.

Как передаёт ТАСС, люди выстроились в очередь, многие принесли цветы. Церемония прощания начнётся в 10:00, гражданская панихида пройдёт с 11:00 до 13:00. После этого Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова.

Как сообщили в ЦОДД Москвы, в связи с проведением церемонии прощания с 6:00 до 14:00 будет перекрыта внешняя сторона Чистопрудного бульвара от Покровки до Мясницкой улицы.

Как писал NEWS.ru, актёры театра «Современник» рассказали, что незадолго до смерти художественный руководитель Галина Волчек просила найти преемника, чтобы работа театра продолжилась. Основным претендентом на должность Волчек является народный артист России Сергей Гармаш. Однако сам актёр никак не комментировал эту информацию.

Волчек скончалась в московской больнице 26 декабря. Ей было 86 лет. 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.